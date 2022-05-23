Su hattı arızasına giden köy sakinleri korkunç manzarayla karşılaştılar

TANINAMAZ HALDE...



Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek cesedinin tanınamaz halde olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. İncelemenin ardından 30 yaşlarındaki erkek cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cesedin, 2 ay önce Antalya'ya çalışmaya gideceğini söyleyen bir daha haber alınamayan bir köy sakinine ait olabileceğinden şüpheleniliyor.