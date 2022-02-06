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Giriş Tarihi: 6.2.2022 17:05 Son Güncelleme: 6.2.2022 17:59

Zonguldak’ta kar yağışının ardından 70 konut incelendi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta kar yağışının ardından 70 konut incelendi

Zonguldak il merkez ve ilçelerinde 21 Ocak'ta başlayan yoğun kar yağışından dolayı 20 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında AFAD ekipleri 70 konutta incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili olarak Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, çatı hasarı ve toprak kaymasından dolayı AFAD teknik ekipleri tarafından 70 konut incelenirken, 3 konuta kesin boşaltma, 35 konuta geçici boşaltma ve 32 konuta da önlem alınması için ilgili belediyeler yazı ile bilgilendirildi.

Alınan bilgiye göre, kesin ve geçici boşaltılan konutlardaki vatandaşlar yakınlarının yanına ya da kamu misafirhanelerine yerleştirilirken, açıkta kalan vatandaşın bulunmadığı öğrenilirken, kesin ve geçici boşaltma verilen 38 konuta hasarları oranında AFAD Başkanlığı tarafından ödenek talep edildiği öğrenildi.

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Zonguldak’ta kar yağışının ardından 70 konut incelendi
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