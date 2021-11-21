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Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:45

Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Zonguldak’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İşte acı olayın ayrıntıları...

Kaza 04.50 sularında Erdem Yuva girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı şehir kavşağına giden E.Ö.'nün kullandığı 67 SH 0941 plakalı hafif ticari kamyonet seyir halinde giderken yolda kayarak durabildi.
Bu sırada arkasından gelen 34 GH 0266 plakalı otomobil sürücüsü R.Y. duran aracı fark ederek son anda otomobilini durdurdu. Otomobilinden inen sürücü R.Y. ile birlikte yolculuk eden F.K. ile A.K. önde duran aracın yanına gittiği sırada arkadan gelen M.A. yönetimindeki 34 FY 3785 plakalı otomobil, F.K., A.K. ile indikleri otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.
Kazada F.K., A.K., R.Y. ve M.A. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan F.K., A.K. ve R.Y. ve M.A. Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. F.K.'nin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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