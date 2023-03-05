Zonguldak’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Işıklı kavşağında gece geç saatlerde meydana gelen kazada Adem Koç (33) idaresindeki araç, önündeki sürücüsü belirlenemeyen araca çarptı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi fırlayarak yol kenarına boşluğa uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Koç'un hayatını kaybettiğini belirlediler.

Kaza sonrası diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi de Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 kişinin ölümüyle 3 kişinin yaralanması sonucu kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.