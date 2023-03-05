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Giriş Tarihi: 5.3.2023 12:09 Son Güncelleme: 5.3.2023 12:50

Zonguldak’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Işıklı kavşağında gece geç saatlerde meydana gelen kazada Adem Koç (33) idaresindeki araç, önündeki sürücüsü belirlenemeyen araca çarptı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi fırlayarak yol kenarına boşluğa uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Koç'un hayatını kaybettiğini belirlediler.

Kaza sonrası diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi de Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 kişinin ölümüyle 3 kişinin yaralanması sonucu kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Zonguldak’ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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