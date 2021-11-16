Zonguldak’ta motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.