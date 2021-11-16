Zonguldak’ta motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

İKİ KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisi ile yere düşen Dursun T. ve motosikletten düşen sürücü Muhammed S.M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 sağlık ekiplerine de haber verildi.
YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.