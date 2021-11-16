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Giriş Tarihi: 16.11.2021 00:57

Zonguldak'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

İHA
Zonguldak’ta motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Zonguldak'taki kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kepez istikametinden Çarşı merkezine seyir halinde olan Muhammed S.M. (20) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun T.(48)'ye çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Dursun T. ve motosikletten düşen sürücü Muhammed S.M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 sağlık ekiplerine de haber verildi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırıldılar. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

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Zonguldak'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
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