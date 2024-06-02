Zonguldak’ta ölü sayısı 2 oldu: Anneden sonra oğlu da kurtarılamadı!

Kaza, 30 Mayıs'ta Ereğli-Zonguldak yolu Ören mevkisinde meydana geldi. Musa Altay'ın kontrolünü yitirdiği 67 UB 956 plakalı otomobil, takla atarak kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Musa Altay, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay yaralandı.