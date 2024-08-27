Zonguldak’ta otomobilin kundaklanmasına ilişkin İstanbul’da yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat ekipleri, İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta 18 Ağustos'ta bir apartmanın otoparkında İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yanmasında kundaklama şüphesi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Otomobili kundaklayanın S.İ.B. olduğunu belirleyen ekipler, olayla bağlantılı 6 zanlının İstanbul'da bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 şüpheli Zonguldak'a getirildi.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında, şüpheli yakınlarından birinin, "Hami'yi kurtar" diye bağırarak yanındaki kişiyle tartıştığı görüldü.

Şüphelilerden Y.B. ifadesinin ardından salıverilirken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Sabri İmdat B, Burak Ö, Ersin Y. ve Hami Sezgin B. tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, verdikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle otomobili kundaklattıkları ileri sürüldü.

OLAY

İncivez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir apartmanın altındaki otoparkta İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yandığını gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemişti. Park halindeki iki araca da sıçrayan yangın, ekiplerce söndürülmüştü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelmiş, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluşmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatmıştı.