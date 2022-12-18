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Giriş Tarihi: 18.12.2022 01:46

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

AA
Zonguldak’ta özel maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler İhsan Ergünbaş (25) ve Enver Alagöz, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ergünbaş'ın cenazesinin, Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek bilgi aldı.

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Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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