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Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:42 Son Güncelleme: 30.12.2022 11:42

Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarını darp eden 4 öğrenci hakkında karar verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya kaydeden 4 öğrenci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İHA
Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarını darp eden 4 öğrenci hakkında karar verildi
Olay, ilçedeki bir meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darp edildi. Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti. Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.'nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı.
Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. N.G.'nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde olaya karışan 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sınıf arkadaşlarını dakikalarca darp edip videoya kaydeden 4 öğrenciyi evlerinden gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 öğrenci sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan 4 öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarını darp eden 4 öğrenci hakkında karar verildi
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