Zonguldak’ta sır olay: 2.5 ay oldu!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gün ile ilgili cinayet ihtimalini değerlendirerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Gün'ün ailesi ve arkadaşlarının da ifadesine başvuruldu. Aradan geçen 2,5 aylık süreye rağmen Gün, bulunamadı. Gün'ün kaybolmasıyla ilgili cep telefonu sinyalleri ve en son görüştüğü kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.