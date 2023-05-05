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Giriş Tarihi: 5.5.2023 18:30 Son Güncelleme: 5.5.2023 19:31

Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta yabancı uyruklu bir kişiye tabanca ve uyuşturucu temin eden 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta suç örgütüne yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta il merkezinde 30 Nisan günü ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu A.K'nin (24) sorgusundan sonra kendisine tabanca ve uyuşturucu temin eden 8 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu A.K (24) isimli şahsın yapılan sorgusunda kendisine tabanca ve uyuşturucu maddeyi temin eden ve aynı zamanda farklı tarihlerde kendisini zorla alıkoyarak darp edip tehdit eden 8 şüpheli şahıs tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı araştırma sonucu söz konusu 8 şüpheli 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. Göz altına alınan şahıslar adliyeye çıkartılarak Mahkemeye sevk edildi. Mahmeke sonunda A. K. (49), S. K (24) ve M. C. A. (25) tutuklanırken, H. C. (35) ve F. O. (35) isimli şahıslar adli kontrol kararıyla diğer süpheliler A. K. (24), S. E. B. (22), O. O. (27) ve Y. A. (39) ile birlikte serbest bırakıldılar. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temini için uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmak, ruhsatsız bir şekilde toplum içinde silah taşımak vb. suçları işleyen şahıslara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı
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