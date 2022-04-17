Zonguldak’ta TIR devrildi:1 ölü

Zonguldak Kdz. Ereğli'de meydana gelen kazada Şenol Dilbaz (44) idaresindeki TIR henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen TIR'dan fırlayan şoför taşıdığı boruların üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Zonguldak Arama Kurtarma ekibinin çalışmasıyla çıkarılan TIR şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden Şenol Dilbaz'ın Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.