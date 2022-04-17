Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta TIR devrildi:1 ölü
Giriş Tarihi: 17.4.2022 15:50 Son Güncelleme: 17.4.2022 15:57

Zonguldak'ta TIR devrildi:1 ölü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta TIR devrildi:1 ölü

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli Karayolu Üçköy köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucunda TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak Kdz. Ereğli'de meydana gelen kazada Şenol Dilbaz (44) idaresindeki TIR henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen TIR'dan fırlayan şoför taşıdığı boruların üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Zonguldak Arama Kurtarma ekibinin çalışmasıyla çıkarılan TIR şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Şenol Dilbaz'ın Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum"
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
İlkokul yolu
İnsanlık sopa istiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta TIR devrildi:1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA