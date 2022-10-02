Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.10.2022 12:28 Son Güncelleme: 2.10.2022 13:11

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde Asma mevkiinde bulunan tüneller mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tünel girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan araç yolun kenarında bulunan evin bahçesinde uçarak dururken, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki Muhammet Çakmakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meydana gelen kaza sonrasında kazanın bulunduğu alandaki mevkiide bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine, olay yerine İtfaiye, Afad ekipleri ile 112 Acil ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrasında hayatını kaybeden Muhammet Çakmakçı'nın 36 yaşında evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, Çakmakçı'nın cansız bedeni hurdaya dönen araçtan çıkarılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak-Ankara karayolu Asma mevkiinde tünellerde meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA