Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde Asma mevkiinde bulunan tüneller mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tünel girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan araç yolun kenarında bulunan evin bahçesinde uçarak dururken, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki Muhammet Çakmakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meydana gelen kaza sonrasında kazanın bulunduğu alandaki mevkiide bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine, olay yerine İtfaiye, Afad ekipleri ile 112 Acil ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrasında hayatını kaybeden Muhammet Çakmakçı'nın 36 yaşında evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, Çakmakçı'nın cansız bedeni hurdaya dönen araçtan çıkarılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak-Ankara karayolu Asma mevkiinde tünellerde meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.