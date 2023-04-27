Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 27.4.2023 19:57 Son Güncelleme: 27.4.2023 22:00

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana gelen kazada Çaycuma istikametinden Bartın yönüne gitmekte olan Dursun Akyüz yönetimindeki 67 ZU 639 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda giderken önündeki 41 AAC 456 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç sürücüsü Dursun Akyüz hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden sürücü Dursun Akyüz Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
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