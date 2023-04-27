Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana gelen kazada Çaycuma istikametinden Bartın yönüne gitmekte olan Dursun Akyüz yönetimindeki 67 ZU 639 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda giderken önündeki 41 AAC 456 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araç sürücüsü Dursun Akyüz hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden sürücü Dursun Akyüz Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.