Zonguldak’ta yangın: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı

Kırmacı Mahallesi'nde Şevval Nur Avşar'ın 3 çocuğu ile yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Komşuları evde bulunan anne ve 3 çocuğunu evden çıkarttı.
Anne ve oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.
Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.