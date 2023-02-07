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Giriş Tarihi: 7.2.2023 00:25

Zonguldak'ta yangın: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında anne ve 3 çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA
Zonguldak’ta yangın: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı

Kırmacı Mahallesi'nde Şevval Nur Avşar'ın 3 çocuğu ile yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşuları evde bulunan anne ve 3 çocuğunu evden çıkarttı.

Anne ve oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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Zonguldak'ta yangın: Anne ve 3 çocuğunu komşuları kurtardı
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