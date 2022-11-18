Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’taki ev yangınında 15 öğrenci dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 19.11.2022

Zonguldak’taki ev yangınında 15 öğrenci dumandan etkilendi

Zonguldak’taki ev yangınında 15 öğrenci dumandan etkilendi
ZONGULDAK İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen neden sabah yangın çıktı. Dumanlar, daireyi kaplarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan katta kimsenin olmamasıyla facia önlenirken, farklı katlarda bulunan öğrenciler ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 15 öğrenci, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Alevler de ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı dairede oturan Teoman Kaan Yalçın, yangının elektrik panelinden çıktığını ifade ederek, "Arkadaşım uyandırmasaydı, Allah korusun ölüyordum. Evde 2 kişiydik. Evden zor çıktık. Daha sonra itfaiyeyi aradık" diye konuştu. Apartman sakinlerinden İsmail Uzaldı, dumanın bütün apartmanı sardığını belirtip, "Ben seslere uyandım. Kapıyı açtım, komple dumanlar vuruyordu. Arkadaşlarımız o yüzden inemedi, koridorlar dumandı. İtfaiyecilerin desteğiyle dışarı çıkarıldılar" dedi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV ile Yalı Çapkını 9. bölüm izle full HD
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA| Enflasyon verileri ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Kasım 2022 emekli zammı son durum
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Star TV ile Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda ne oluyor?
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 17 - 28 Kasım 2022 kura takvimi
SON DAKİKA HABERİ! İstiklal saldırısını gerçekleştiren terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı: Saldırı noktasını böyle belirlemişler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak’taki ev yangınında 15 öğrenci dumandan etkilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA