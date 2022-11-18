Zonguldak’taki ev yangınında 15 öğrenci dumandan etkilendi

ZONGULDAK İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen neden sabah yangın çıktı. Dumanlar, daireyi kaplarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan katta kimsenin olmamasıyla facia önlenirken, farklı katlarda bulunan öğrenciler ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 15 öğrenci, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Alevler de ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı dairede oturan Teoman Kaan Yalçın, yangının elektrik panelinden çıktığını ifade ederek, "Arkadaşım uyandırmasaydı, Allah korusun ölüyordum. Evde 2 kişiydik. Evden zor çıktık. Daha sonra itfaiyeyi aradık" diye konuştu. Apartman sakinlerinden İsmail Uzaldı, dumanın bütün apartmanı sardığını belirtip, "Ben seslere uyandım. Kapıyı açtım, komple dumanlar vuruyordu. Arkadaşlarımız o yüzden inemedi, koridorlar dumandı. İtfaiyecilerin desteğiyle dışarı çıkarıldılar" dedi. DHA