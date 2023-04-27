Zonguldak’ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı!

Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken Zonguldak istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan havanın ıslak ve yolun yağışlı olduğu zamanlarda sürücülerin dikkatli ve tedbirli seyretmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Görgü tanığı bir kadın ise kaza yapan aracın bir süre önce kendi araçlarını solladığını ve çok hızlı seyrettiğini öne sürdü. Yol kenarına çarpan aracın bir anda savrulduğunu görünce yardıma koştuklarını anlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.