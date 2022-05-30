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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:22 Son Güncelleme: 30.5.2022 11:24

Zonguldak'taki kesik baş vahşetinde sıcak gelişme: Yengesi de var!

DHA
Zonguldak’taki kesik baş vahşetinde sıcak gelişme: Yengesi de var!

Korkunç olay geçen yıl Zonguldak Çaycuma'da meydana geldi... Mustafa Keleş (70) başı kesilerek katledildi. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kan donduran olay, geçen yıl 21 Kasım'da, Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cansız bedeni, ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu. Keleş'in başına olaydan sonraki gün jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı. Keleş'in başının baltayla kesildiği belirlendi.

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Geçen hafta soruşturma kapsamında, aralarında Keleş'in kardeşi İ.K., yengesi D.K.'nin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 6'sının da jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Zonguldak'taki kesik baş vahşetinde sıcak gelişme: Yengesi de var!
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