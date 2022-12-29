Zonguldak’taki skandalda flaş gelişme! Sınıf arkadaşlarına resmen işkence etmişlerdi!

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.