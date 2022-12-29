Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'taki skandalda flaş gelişme! Sınıf arkadaşlarına resmen işkence etmişlerdi!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:39 Son Güncelleme: 29.12.2022 15:40

Zonguldak'taki skandalda flaş gelişme! Sınıf arkadaşlarına resmen işkence etmişlerdi!

Dehşet veren olay Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda gerçekleşmişti. Sınıf arkadaşlarını dövüp hakaret eden 4 öğrenci emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi…

AA
Zonguldak’taki skandalda flaş gelişme! Sınıf arkadaşlarına resmen işkence etmişlerdi!

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'taki skandalda flaş gelişme! Sınıf arkadaşlarına resmen işkence etmişlerdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA