Zonguldak'taki şüpheli ölümde baba isyan etti: "Ölü var..."

ADLİ KONTROLÜ YUMUŞATMA TALEBİ

Sanık avukatı ise alıkoyma suçlamalarını reddederken "iddianamedeki suçlamayı da reddediyoruz. Müvekkilim uzunca bir süre ev hapsinde bulundu. Daha sonra uygulanan adli kontrol tedbirlerine de eksiksiz katıldı. Gelinen nokta ve delil durumu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını veya ayda 1 şeklinde yumuşatılmasını istiyoruz. Müvekkilin taksire dayalı bir suçu olmadığı açıktır. Her ne kadar tutuklanmadığından bahsedilse de ev hapsine alınmıştır" dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve soruşturma savcısının taraflı davrandığını düşündüğünü söyleyen baba Kenan Usta, "Bu tür ölümlü olaylarda uygulama ihtiyaten de olsa tutuklama yönündedir. Bu da savcının yanlı olduğunu göstermektedir. Tedbiren tutukla, ben suçlu ya da suçsuz demiyorum ama ortada ölü var. Tedbiren tutuklanması gerekirdi. Sanığın tutuklanmasını ve olay yeri incelemesi yapan polislerin sorgulanmasını istiyorum" diye konuştu.