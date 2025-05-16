‘Zor durumdayım’ diye çağırdığı işadamı arkadaşını gasp ettirdi

Adana Seyhan'da geçtiğimiz pazartesi günü, D.A. (25) isimli kadın, aynı zamanda arkadaşı olan işadamı M.T.'yi (50), "Zor durumdayım" diyerek yanına çağırdı.İşadamı M.T. otomobiliyle D.A.'nın verdiği adrese gittiğinde apartmanın bahçesindeki çalıların arkasında saklanan D.A.'nın arkadaşları Mutlu U. (27), Muhammet K. (18) ve İ.Ç.'nin (17) saldırısına uğradı. Darp edilen talihsiz adamın cep telefonu, cüzdanı ve cebindeki 3 bin 500 lira gasp edildi. Saldırganlar cep telefonundan banka hesabına girip, 10 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. M.T.'yi ölümle tehdit eden şüpheliler, otomobilin torpido bölümündeki 600 bin lirayı da alarak kaçtı. M.T. bölgedeki bir pastaneye sığınarak canını zor kurtardı.Soruşturmada Mutlu U., Muhammet K. ve İ.Ç. tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.A.'yı arama çalışmaları devam ediyor.