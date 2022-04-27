Zor günleri hep birlikte atlattık

Kapalı mekânlarda da toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında maske kullanma zorunluluğunun kaldırılması yurtta büyük sevinç yarattı. Yurdun dört köşesindeki vatandaşlar maskesiz nefes almanın mutluluğunu SABAH muhabirlerine anlattı:Maskesiz hayat çok güzel. Bol bol temiz havada nefes alabiliyoruz. Bu karar bizi çok rahatlattı.Karar çok iyi oldu. 3 yıla yakındır maske takıyorduk. Yine de tedbri elden bırakmamak gerekir. İnşallah bu virüs illeti biter, iyi günler görürüz.Eski günlere dönüyoruz ama hastalık etkili olmasa da devam ediyor. Tedbirli olmalıyız.Maskeyle nefes alamıyorduk. Cildimizde yaralar oluştu. Ders dinlerken dikkatimiz dağılıyordu. Gözlüklerimiz buhar oluyordu. Kaldırılması iyi oldu.Çok mutluyuz. Sağlık çalışanlarının fedakârlıkları unutulacak türden değil. Ülke olarak bu zor günleri hep birlikte başarıyla atlattık.Bu haberi sabırsızlıkla bekliyorduk. Pandemi döneminde hükümetimiz büyük çaba sarf etti. Maskeden kurtulduğumuz için gerçekten çok sevinçliyiz. Yazın sıcaklarda maskeyi de takınca nefes almakta zorlanıyorduk. Başkanımıza minnettarız.Dünyada pandemi ile en başarılı mücadele eden ülkelerin başında geliyoruz. Alınan tedbirler sayesinde, süper güç olarak bilinen ülkelere nazaran süreci çok iyi atlattık. Çok şükür bu cendereden de kurtulduk. Maskesiz güzel günler bizi bekliyor.Nefes aldık. Çok zorlanıyorduk.Çok iyi oldu. Ancak otobüste maske şartı devam etsin. Çok sıkışık oluyor.SABAH