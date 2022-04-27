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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Zor günleri hep birlikte atlattık

Zor günleri hep birlikte atlattık

Ahmet Özkal (İstanbul): Karar bizi çok rahatlattı Selcan Vural (Van): Derste dikkatim dağılıyordu Nurullah Alper (Erzurum): Sağlıkçıları unutmayacağız Ayhan Kara (Adana): Başkanımıza minnettarız Mahmut Pişkinleblebeci (Kayseri): Dünyanın en iyisiyiz

Kapalı mekânlarda da toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında maske kullanma zorunluluğunun kaldırılması yurtta büyük sevinç yarattı. Yurdun dört köşesindeki vatandaşlar maskesiz nefes almanın mutluluğunu SABAH muhabirlerine anlattı:

İSTANBUL
Yaşar Deniz: Maskesiz hayat çok güzel. Bol bol temiz havada nefes alabiliyoruz. Bu karar bizi çok rahatlattı.
Ahmet Özkal: Karar çok iyi oldu. 3 yıla yakındır maske takıyorduk. Yine de tedbri elden bırakmamak gerekir. İnşallah bu virüs illeti biter, iyi günler görürüz.



TRABZON
Kemal Demiröz: Eski günlere dönüyoruz ama hastalık etkili olmasa da devam ediyor. Tedbirli olmalıyız.

VAN
Selcan Vural-Üniversitesi öğrencisi: Maskeyle nefes alamıyorduk. Cildimizde yaralar oluştu. Ders dinlerken dikkatimiz dağılıyordu. Gözlüklerimiz buhar oluyordu. Kaldırılması iyi oldu.

ERZURUM
Nurullah Alper: Çok mutluyuz. Sağlık çalışanlarının fedakârlıkları unutulacak türden değil. Ülke olarak bu zor günleri hep birlikte başarıyla atlattık.

ADANA
Ayhan Kara (57)-Esnaf: Bu haberi sabırsızlıkla bekliyorduk. Pandemi döneminde hükümetimiz büyük çaba sarf etti. Maskeden kurtulduğumuz için gerçekten çok sevinçliyiz. Yazın sıcaklarda maskeyi de takınca nefes almakta zorlanıyorduk. Başkanımıza minnettarız.

KAYSERİ
Mahmut Pişkinleblebici: Dünyada pandemi ile en başarılı mücadele eden ülkelerin başında geliyoruz. Alınan tedbirler sayesinde, süper güç olarak bilinen ülkelere nazaran süreci çok iyi atlattık. Çok şükür bu cendereden de kurtulduk. Maskesiz güzel günler bizi bekliyor.

KOCAELİ
Fikret Duymuş: Nefes aldık. Çok zorlanıyorduk.
Hüseyin Kılıç: Çok iyi oldu. Ancak otobüste maske şartı devam etsin. Çok sıkışık oluyor.



Mustafa KAYA-Abbas ÇAKAR-Özgür ÖZDEMİR-Ali ALTUNTAŞ- Ziya RAMOĞLU-Furkan NEHRİ-Aslışah NARGÜL/SABAH

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Zor günleri hep birlikte atlattık
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