Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 3 ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Zor Ölüm 3 filmi Star Tv ekranlarında bugün yayınlanmaya hazırlanıyor. ABD yapımı gerilim ve aksiyon filmi 1995 yılında çekimleri tamamlanmış ve aynı senede Türkiye'de vizyona girmiştir. Yapımla alakalı olarak "Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve kaç yılında çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. Filmin başrol oyuncusu Bruce Willis efsanesi olunca yapım büyük ilgi görüyor. İşte Zor Ölüm 3 filmi konusu, oyuncuları ve detaylar...
KONUSU
Dedektif John McClane her şeyi görüp geçirdiğini sanmaktadır. Artık New York'tadır ve kendini güvencede hissetmektedir. Hayatında karşılaştığı en son olağanüstü düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi beklediği en son yer New York'tur. Ama Simon adındaki bir dahi, McClane ve New York şehrini çok tehlikeli bir oyunun içine itmek üzeredir. McClane yeterince kötü günler geçirmiştir ama Simon'a göre geçireceği kötü bir gün daha vardır.
Aktör Rol
Bruce Willis Teğmen John McClane
Jeremy Irons Simon Gruber
Samuel L. Jackson Zeus Carver
Graham Greene Joe Lambert
Colleen Camp Connie Kowalski
Larry Bryggman Dedektif Walter Cobb
Anthony Peck Ricky Walsh
Nicholas Wyman Mathias Targo
Sam Phillips Katya
Kevin Chamberlin Charles Weiss
Sharon Washington Memur Jane
Stephen Pearlman Dr. Fred Schiller
Michael Alexander Jackson Dexter
Aldis Hodge Raymond
Mischa Hausserman Mischa
Tony Halme Roman