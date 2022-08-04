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Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:00

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Zor Ölüm 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zor Ölüm 4 filmi 4 Ağustos Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelecek. Film 2007 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturmaktadır. Aksiyon, suç ve gerilim türlerinde olan filmin başrolünde Bruce Willis yer alıyor. Peki, Zor Ölüm 4 filmi konusu nedir? Zor Ölüm 4 filmi oyuncuları kimler?

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Zor Ölüm 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zor Ölüm 4 filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Sinemaseverlerin beğenisine sunulacak olan film aksiyon, suç ve gerilim türlerinde olup eskinin tuttuğunu koparan polis memur John McClane'ın hiç beklemediği anda gelen tehlike ile karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Televizyon izleyicilerinin beğenisine sunulan Zor Ölüm 4 filmi konusu nedir? Zor Ölüm 4 filmi oyuncuları kimler?

ZOR ÖLÜM 4 KONUSU

Eskinin hınzır ve tuttuğunu koparan polis memuru John McClane, artık hiç de o tanıdığımız uslanmaz ve başarılı adam değildir. Geçen yıllar ona pek de iyi davranmamıştır. Tepetaklak giden özel hayatı, karısından boşanması, kendini alkole vermesi gibi sorunların üzerine, artık polis departmanında da çalışmamaktadır. Eskinin hareketinden ve başarısından uzak, devlete bağlı bir güvenlik şirketinde bilgisayar korsanlarını takip ettiği bir işte çalışmaktadır. Fakat tehlike ve macera, hiç beklemediği bir anda gelip yine onu bulacaktır. Tespit ettiği bir bilgisayar korsanını yakalamış giderken çok daha büyük bir bilgisayar çetesinin tüm ülkenin bilgisayar sistemlerine girerek ülkedeki yaşamı çökertmek üzere olduğuna tanık olur. Trafik lambalarından başlayarak bütün sistemler teker teker çökmektedir. Ülkenin bütün bilgisayar altyapısı korsanların eline geçmekte ve ülke ekonomisi başta olmak üzere herşey tehlike altındadır. Matt Foster ismindeki genç korsanın, teröristlerin bir sonraki adımlarını çözebilecek kadar zeki olduğunun farkına varan John McClane, onu da bu işte kullanmaya karar verir. İkili için son derece kritik saatler başlamıştır.

ZOR ÖLÜM 4 OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2007

Yönetmen : Len Wiseman

Oyuncular : Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, Maggie Q.

Türü : Aksiyon / Suç / Gerilim

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Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Zor Ölüm 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?
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