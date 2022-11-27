Zorbalık yapana okuldan uzaklaştırma

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 15 Kasım 2022'de yapılan değişiklikle okullarda sıklıkla görülen "akran zorbalığı" ve "siber zorbalık" olarak değerlendirilen davranışlar disiplin suçu kapsamına alındı. Üstelik bu davranışlar en hafif ceza olan "Kınama" cezası olarak değil, direkt "Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Davranış" olarak değerlendirilecek. Velilerin ve öğrencilerin Peki bu davranışlar neler?Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, hangi davranışların akran zorbalığına girdiğini SABAH'a şöyle sıraladı:Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilere ve eğitim ortamındaki diğer kişilere sözle, davranışla veya sosyal medyadan hakaret etmek, hakareti paylaşmak, başkalarını kışkırtmak, bu kişileri tehdit etmekBilişim araçları veya sosyal medyayla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek,Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak,Başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek akran zorbalığı yapmak.Sibel Durak disiplin cezası getiren siber zorbalık davranışlarını ise şöyle sıraladı:Kasıtlı olarak belli kişi ya da kişileri çevrimiçi grupların, etkinliklerin ve oyunların dışında bırakmak.Başkasının kimlik bilgilerini çalmak, resim göndermek veya sahte sosyal medya hesapları oluşturmak. Bu kişi inandırıcı sahte bir kimlik oluşturabilir.Bir kişiyi veya bir grubu, onlarla ilgili hassas veya özel bilgileri rızaları olmaksızın çevrimiçi ortamda yayınlayarak utandırmak veya alenen aşağılamak.Bir kişinin itibarına zarar verecek dedikodular veya söylentiler üreterek yaymak. Kişinin sosyal hayattan izole olmasına yol açar.Zorbalığın en ciddi biçimlerinden biridir. Mağdura yönelik taciz, zalimce ve tehdit edici mesajlarla kendini gösterir. İsim takma, alay etme, iftira atma, fiziksel görünüş ile ilgili acımasız yorumlar yapma ve aşağılama gibi davranışlar örnek olarak verilebilir.Birdavranışın zorbalık olduğunu söyleyebilmek için 4 şart gereklidir:Zorbalık davranışı gösterenler karşısındakine göre daha güçlüdür (Yaşça, fiziksel, sayıca, sosyal statü olarak vb.Bilerek ve karşıdakini incitmek amacıyla kasten yapılması gerekir.Zorbalık davranışları bir kereye mahsus davranışlar değildir. Süreklilik gösterirlerAkran zorbalığında karsıdakinin duygularına karşı duyarsızlık söz konusudur.Yumruklama, dürtme, itme, vurmaBağırma, ısırma, tükürmeKüfür ya da hakaret etme, tehdit etmeUtanç verici veya zalimce şakalar yapmaDin, sosyal imkânsızlıklar, maddi durum ya da sosyal statüyle alay etme, sürekli şaka yapmaReddetme, kabul etmeme, şantajNefret dolu bakmaKüfür içeren el kol hareketleri yapmaHakaret edici ya da küçük düşürücü notlar yazmaZarar verici söylenti ya da dedikodu yaymaYokmuş gibi davranmaGruptan dışlama