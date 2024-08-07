Zorkun Yaylası çocuk şenliği başlıyor

Osmaniye'nin en önemli kültürel ve sosyal etkinliklerinden biri olan Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nin bu yıl 28'incisi yapılacak. 9 Ağustos Cuma günü başlayacak etkinlikler, 11 Ağustos Pazar günü yapılacak final programı ile sona erecek. Yaklaşık 20 farklı daldaki yarışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler, animasyon, çocuk tiyatroları, sinema gösterimi ve sürpriz eğlencelerin yanı sıra şişme oyun parkurları da şenlik alanına kurulacak.

Şenlik programı Cuma günü Zorkun Camii'nde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ve şenlik tepesinde satranç turnuvası ile başlayacak. Şenliğin son gününde şarkıcı Tuğçe Kandemir konser verecek. Osmaniyelileri şenliğe davet eden Belediye Başkanı İbrahim Çenet, şunları söyledi: "Kentin en köklü kültürel etkinliği olan Zorkun Çocuk Şenliği; 1985 yılında değerli eğitimcimiz Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmenimiz tarafından gönüllük esasına dayalı olarak başlatılmıştı. Çocuk şenliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan sonra ülke genelinde düzenlenen en büyük çocuk etkinliği olma özelliği taşımaktadır. Şenlik, 1990 yılından itibaren Osmaniye Belediyesi'nin bir kültür etkinliği olarak sürdürülmektedir ve bir süre ara verilen bu şenliği biz sürdürmeye devam edeceğiz."