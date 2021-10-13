Zorla dans cinayetinde sanık hâkim karşısına çıktı

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen ilk duruşmaya katil zanlısı Metehan Kurtulget tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Cezaevi'nden görüntülü ve sesli görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Şikayetçi bölümünde ise öldürülen Gökhan Demirtaş'in ailesi ve avukatları yerlerini aldı.



Gökhan Demirtaş

Kendisinin Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans öğrencisi olduğunu söyleyen tutuklu sanık Metehan Kurtulget yaşananlardan dolayı üzüntülü ve pişman olduğunu söyledi. Cinayet anını anlatan Metehan Kultulget, Gözde Yürügen isimli dansçı kıza 3-4 kez dans teklifi ettiğini her defasında 'Hayır' cevabı aldığını söyledi.



Katil zanlısı Metehan Kurtulget

Kendisinin 'Sapık' ve 'Tinerci' diye aşağılandığını da belirten tutuklu sanık Kurtulget, "Gidip barın bulunduğu yerden korkutmak amacı ile bıçak aldım. Osman Eren ile tartışmaya başladım. Bu sırada dansa kaldırmak istediğim Gözde'de vardı. Osman beni ittirdi. Platformdan düştük. Sonra Gökhan Demirtaş geldi boğazımdan sıktı. Bayılmak üzereydim. Korkutmak amaçlı bıçağı salladım. Çok üzgünüm. Pişmanım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Metehan Kurtuget'in 4 avukatı da müvekkilini tahliyesini talep etti.

TANIKLAR YALANLADI

Duruşmada ifade veren Gözde Yürügen ve Osman Eren katil zanlısını yalanladı. Ona hakaret etmediklerin de belirten Yürügen, "Bana defalarca gelip dans teklifi yaptı. Hayır dememe rağmen yine gelip ısrar etti. Arkadaşım uyardı. Gidip bıçağı alıp geldi. Gökhan Demirtaş'ı defalarca bıçaklayıp öldürdü" dedi. Osman Eren ise aynı olayda kolundan yaralandığını sanığın Gökhan Demirtaş'ı kasten öldürdüğünü söyledi.



Katil zanlısı Metehan Kurtulget

"SAÇININ TELİNİ KORURKEN KALBİNDEN BIÇAKLADILAR"

Oğlunun cinayete kurban gittiğini öğrenen anne Üsel Demirtaş, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun katilinin en ağır cezayı almasını isteyen acılı anne, "Ben onu dişimden tırnağımdan arttırarak okuttum. Bugüne getirdim. Saçının teli zarar görmesin diye çalışırken kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Şikâyetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Mahkeme sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına kara verdi. Eksikliklerin giderilmesi duruşmayı için ileri bir tarihe ertelendi.

"OĞLUMUN KATİLİ GÜLÜYORDU"

Duruşma sonrası baba Hüseyin Demirtaş ve yakınları avukatları ile birlikte açıklama yaptı. Oğlunu vatanını ve milletini seven ahlaklı, dürüst biri olarak yetiştirdiğini de belirten acılı baba, "Duruşmada gördüm ki oğlumun katili gayet rahattı. Gülüyordu. Gerekli cezayı alması için hukuk çerçevesinde iki avukatı ile birlikte mücadele edeceğim" diye konuştu.