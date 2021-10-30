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Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:36

Zorlu Gün filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zorlu Gün oyuncu kadrosu ve konusu!

Zorlu Gün filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zorlu Gün oyuncu kadrosu ve konusu!

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Zorlu Gün filmi konusu ve oyuncuları izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gerilim, polisiye ve aksiyon türlerini bir arada barındıran filmde Sun-kyun Lee, Cho Jin-Woong ve Man-Sik Jeong başrolleri paylaşıyor. Peki, Zorlu Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Zorlu Gün oyuncu kadrosu ve konusu!

Zorlu Gün filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. 2014 yapımı film Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo'nun annesinin cenazesinden dönerken bir adama çarpmasıyla başlıyor. Peki, Zorlu Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Zorlu Gün oyuncu kadrosu ve konusu!

ZORLU GÜN FİLMİ KONUSU

Annesinin cenazesinden dönmekte olan polis memuru Gun-Soo, yolculuk esnasında kazara bir adama çarpar ve adam oracıkta hayatını kaybeder. Gun-Soo, anın şokuyla riskli bir karar alarak olayı örtbas etmeye karar verir; adamın cesedini annesinin tabutunun içine saklar. Bu hareketi kısa süre içerisinde büyük karmaşalara neden olacaktır.

ZORLU GÜN OYUNCULARI

Sun-kyun Lee

Cho Jin-Woong

Man-Sik Jeong

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Zorlu Gün filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Zorlu Gün oyuncu kadrosu ve konusu!
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