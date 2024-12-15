Zorluklardan yılmadı şampiyon oldu

Konya'da yaşayan 13 yaşındaki milli tekvandocu Fatma Azra Kurt, Romanya'da düzenlenen 24. Balkon Tekvando Şampiyonasında yıldızlar kategorisi 33 kiloda altın madalya kazanarak balkon şampiyonu olmayı başardı. Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kurt, 2.5 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tekvandoyla tanışmıştı. Haftanın 6 günü antrenman yaptı. İlk başarısını İzmir'de Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 2'incisi olarak kazanan Kurt, 1 yıl önce Kırşehir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kolunu kırmasına rağmen pes etmedi.3 ay antrenman yapamamasına rağmen 33 kiloda altın madalya kazanarak balkan şampiyonu olmayı başardı. SABAH'a konuşan Kurt, " Sakatlık yaşadım, bir süre antrenman yapamadım. Ama bu beni daha çok hırslandırdı. Kolumun kırık olması beni pes ettiremedi. Romanya'ya giderken altın madalya alacağıma söz vermiştim" dedi.