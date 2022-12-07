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Giriş Tarihi: 7.12.2022 14:25 Son Güncelleme: 7.12.2022 14:26

Zorunlu Deprem Sigortası Neyi Kapsar? DASK Hangi Durumları Karşılar, Neleri Karşılamaz?

Türkiye’de sayısız can ve mal kaybına neden olan depremin yaşanması sebebiyle deprem sigortası daha fazla önemsenmeye başlanmaktadır. Özellikle belirtmek gerekirse, 1999 senesinde Gölcük’te yaşanan deprem sonucunda Dask, deprem sigortası ürünü olarak piyasaya sürülüp, zorunlu hale getirilmiştir. Depreme karşı güven vermeyen ve zorunlu olması bakımından insanların da merak ettikleri; deprem sigortası neyi karşılar, DASK hangi durumlarda ödeme yapar ve evi su bastı DASK karşılar mı? gibi soruları aşağıda yanıtladık.

Zorunlu Deprem Sigortası Neyi Kapsar? DASK Hangi Durumları Karşılar, Neleri Karşılamaz?

Dask hangi durumlarda ödeme yapar, deprem sigortası neyi karşılar? gibi soruları yanıtlamaya başlamadan önce biraz Dask'dan bahsedelim. Dask, bir diğer adıyla Doğal Afetler Sigortaları Kurumu, insanlara zorunlu olarak deprem sigortası yardımı yapan ve bu yardımın bütün yöneticiliğinden sorumlu olan bir kuruluştur. 1999 senesinde yaşanan 7.6 şiddetindeki Gölcük depreminde gerçekleşen can ve mal kaybı çok fazla olmuştur. Dask'da bu depremlerden sonra kurulmuş, can ve mal kaybı yaşanmaması adına çalışan bir kurumdur.

Zorunlu Deprem Sigortası Neyi Kapsar?

Deprem sonrasında meydana gelebilecek hasar ve zararların yok edilmesi için önemli bir konudur. Dask deprem sigortası, deprem sonucunda meydana çıkan verilerle ilgilenmektedir. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu ne yazık ki her geçen gün idrak edilmektedir. Deprem sigortası zorunlu olan sigorta çeşitlerinden bir tanesidir. Afet Sigortaları Kanunu'na göre DASK sigortası yapmayanlar devletin verdiği konut kredisi ve depremlerde binaların hasar alması sonucunda yapılan yardımdan yararlanamamaktadır. Evi su bastı DASK karşılar mı, evin rutubet almasını sigorta karşılar mı? gibi sorulara istinaden, Dask evlere elektrik, su ve doğal gaz bağlatmamaktadır. Bunun sebebi, elektrik, su ve doğal gaz dağıtılması kuruluşları DASK kuralları içinde olmayan hiçbir ev veya başka bir yere bu hizmet yapılmamaktadır.

DASK Hangi Durumları Karşılar, Neleri Karşılamaz?

Dask sigortası neyi karşılar? sorusunun en temel cevabı deprem sonrasında binaların hasar masraflarının belli ücretler dahilinde ödemeler yapılıyor denilmektedir. Deprem esnasında binaların çoğu alanı zarar görmektedir yani böylece yalnızca evin iç tarafı değil binanın dış çevresi de zarar görmektedir. Dask sigortası bu alanların da hasar ücretlerini karşılamaktadır. DASK yıldırım düşmesini karşılar mı? ya da konut sigortası hangi durumlarda ödeme yapmaz? gibi soruları da merak ediyorsanız eğer, Dask bu konularda da ödeme yapmakta ve kimseyi mağdur bırakmamaktadır.

Dask kapsamı dahilinde neler olduğunu inceleyelim;

  • Depremler sebebiyle binaların yıkılması
  • Deprem sonrasında oluşan yangın, çığ, tsunami gibi birçok çok afetlerin meydana getirdiği maddi hasarlar
  • Binanın temelinde yer alan duvarlar, merdiven katları, asansörler vs deprem sonrasında gerçekleşen zararlar
  • Bütün konutları depreme yönelik güven oluşturmak
  • Devletin deprem kaynaklı yükünü hafifletmek ve gelecekte yaşanması muhtemel hasarlar için bütçe oluşturmak
  • Ülkede gerçekleştirilecek yapılanmaya katkı vermek
  • Toplumda sigorta farkındalığının artmasını sağlamak

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Zorunlu Deprem Sigortası Neyi Kapsar? DASK Hangi Durumları Karşılar, Neleri Karşılamaz?
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