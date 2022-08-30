Zorunlu iniş yapan helikopter yan yattı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, havalandıktan bir süre sonra arızalanıp acil inişe geçen helikopter, kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ambalaj fabrikasının pistinden kalkış yapan helikopter, havalandıktan kısa süre sonra arızalandı. Bunun üzerine pilot Erkan Şenman, fabrikanın yakınındaki araziye inmek istedi. Bu sırada kontrolden çıkan helikopter, kendi etrafında dönüp yan yattı. Helikopterin toprak zemine çarpan pervanesi parçalanırken, kazadan yara almadan kurtulan pilot Erkan Şenman ve yardımcı pilot Mehmet Biçer, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Pilotlar daha sonra hastaneden taburcu edildi.