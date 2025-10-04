Zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında yeni karar Resmi Gazete’de! 2025 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında açıklama yaptı. Uygulama tarihleri değişirken 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluk, mevsimsel şartlar gereği güncellendi. Bakan Uraloğlu "Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Peki; 2025 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Daha önce 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu tarihlerinde değişikliğe gidildi. Mevsimsel şartlar nedeniyle 5 aya çıkarılan uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." ifadelerini kullandı.
"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak"
Kazaları önlemede hayati öneme sahip uygulama özel araca sahip olanlara da öneriliyor. Kış lastiğinin yeni mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak kullanılması gerektiği aktarılıyor.