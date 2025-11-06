ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu! 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının tamamlanmasının ardından, toplam 28 takım bir üst tura adını yazdırdı. Kupanın 4. Eleme Turu, Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekibin de katılımıyla daha da rekabetçi bir hale geliyor. Toplamda 38 takımın yer alacağı bu turda eşleşmeler tek maç eleme sistemine göre belirlenecek. ZTK kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte, 2025-2026 ZTK eşleşmeleri:
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe) futbolseverlerle buluştu. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan kura töreni A Spor ekranlarından canlı takip edildi.
Bu turun kurasına katılan takımlar şöyle:
Süper Lig'den katılan takımlar:
Gençlerbirliği
Göztepe
İkas Eyüpspor
Kocaelispor
Fatih Karagümrük
Trabzonspor
Trendyol 1. Lig'den katılan takımlar:
Bandırmaspor
Boluspor
Erzurumspor
İstanbulspor+3. Eleme turunda tur atlayan 28 takım
Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
Yalova FK - Gaziantep FK
Boluspor - Kahta 02
İstanbulspor - Sarıyer
Sivasspor - Aliağa Futbol
Muğlaspor - Bodrum FK
Çaykur Rizespor - Pendikspor
Muşspor - Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Çorum FK - Alanyaspor
Eyüpspor - Çankayaspor
Fethiyespor - Bandırmaspor
Kahramanmaraş - Erzurumspor
Silifke Belediyespor - Antalyaspor
Sakaryaspor - Gençlerbirliği
Iğdır FK - Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
Trabzonspor - Vanspor FK
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor