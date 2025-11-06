Haberler Yaşam Haberleri ZTK EŞLEŞMELERİ: 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme maçları ne zaman oynanacak? İşte tarihler
Giriş Tarihi: 6.11.2025 22:14

ZTK EŞLEŞMELERİ: 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme maçları ne zaman oynanacak? İşte tarihler

Türk futbolunun en heyecanlı organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kupaya bu turda Süper Lig ve 1. Lig'den de yeni takımlar dahil olacak ve eşleşmeler belli olacak. Futbolseverler, takımlarının rakiplerini öğrenmek için ekran başına kilitlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları ne zaman oynanacak? İşte, merakla beklenen ZTK eşleşmeleri:

ZTK EŞLEŞMELERİ: 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme maçları ne zaman oynanacak? İşte tarihler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının tamamlanmasının ardından, toplam 28 takım bir üst tura adını yazdırdı. Kupanın 4. Eleme Turu, Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekibin de katılımıyla daha da rekabetçi bir hale geliyor. Toplamda 38 takımın yer alacağı bu turda eşleşmeler tek maç eleme sistemine göre belirlenecek. ZTK kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. İşte, 2025-2026 ZTK eşleşmeleri:

ZTK 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe) futbolseverlerle buluştu. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan kura töreni A Spor ekranlarından canlı takip edildi.

Bu turun kurasına katılan takımlar şöyle:

Süper Lig'den katılan takımlar:

Gençlerbirliği

Göztepe

İkas Eyüpspor

Kocaelispor

Fatih Karagümrük

Trabzonspor

Trendyol 1. Lig'den katılan takımlar:

Bandırmaspor

Boluspor

Erzurumspor

İstanbulspor

+3. Eleme turunda tur atlayan 28 takım

ZTK 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu. 4. Eleme Turu müsabakaları için belirlenen genel takvim ise şöyledir:

Aşama Maç Tarih Aralığı Sistem
4. Eleme Turu Maçları 2 - 3 - 4 Aralık 2025

Tek Maç Eleme Sistemi

ZTK 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

Yalova FK - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa Futbol

Muğlaspor - Bodrum FK

Çaykur Rizespor - Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

Çorum FK - Alanyaspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraş - Erzurumspor

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor 1967

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Trabzonspor - Vanspor FK

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

ARKADAŞINA GÖNDER
ZTK EŞLEŞMELERİ: 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme maçları ne zaman oynanacak? İşte tarihler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz