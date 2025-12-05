Haberler Yaşam Haberleri ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 13:22

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlarken gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Futbolseverler, kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor. Öte yandan grup aşamasında yer alacak takımlar da netleşmeye başlarken, kupa yolundaki önemli detaylar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, ZTK grup aşamasına hangi takımlar katılacak?

ZTK'da grup etabına geçilirken kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sezon grup aşamasında mücadele edecek takımların belli olmasıyla birlikte kura çekiminin yayın bilgileri araştırılmaya devam ediyor. Kupanın kaderini şekillendirecek çekiliş öncesi tarih ve saat bilgisi kadar hangi ekiplerin gruplarda yer alacağı da büyük merak konusu oldu. ZTK grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASINA KATILACAK TAKIMLAR

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakaları 2, 3 ve 4 Aralık'ta tamamlanmasının ardından üst tura yükselen 19 takım da belli olacak.

