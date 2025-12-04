Haberler Yaşam Haberleri ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 4.12.2025 11:47

ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ederken gözler 2025 yılı ZTK kura çekimi tarihine çevrildi. Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025: Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZTK kapsamında 2025 yılı kura çekimi için geri sayım başladı. Kupada bir üst tura yükselecek takımların belli olacağı kura çekimi, futbolseverlerin gündeminde. Takımların eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi öncesi, ZTK kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacağı araştırılıyor.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASINA KATILACAK TAKIMLAR

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen 19 takım da belli olacak.

