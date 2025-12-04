ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZTK kapsamında 2025 yılı kura çekimi için geri sayım başladı. Kupada bir üst tura yükselecek takımların belli olacağı kura çekimi, futbolseverlerin gündeminde. Takımların eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi öncesi, ZTK kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacağı araştırılıyor.
Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından üst tura yükselen 19 takım da belli olacak.