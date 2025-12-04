ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2025: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZTK kapsamında 2025 yılı kura çekimi için geri sayım başladı. Kupada bir üst tura yükselecek takımların belli olacağı kura çekimi, futbolseverlerin gündeminde. Takımların eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi öncesi, ZTK kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacağı araştırılıyor.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.