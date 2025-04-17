ZTK YARI FİNAL MAÇI: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor! Bu sezonun finali Eskişehir'de oynanacak ve kupa, burada sahibini bulacak. Ancak büyük finale çıkmadan önce, yarı finalist takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Bu kritik eşleşmelerden biri ise Konyaspor ile Galatasaray arasında olacak. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili detaylar…