Haberler Yaşam Haberleri ZTK YARI FİNAL MAÇI: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 17.4.2025 10:38 Son Güncelleme: 17.4.2025 10:39

ZTK YARI FİNAL MAÇI: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Tek maçlık çeyrek final mücadelelerinin ardından adını son dört takım arasına yazdıran Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor, finale çıkma mücadelesi verecek. Konya’da oynanacak bu kritik karşılaşma öncesi taraftarlar maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK YARI FİNAL MAÇI: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor! Bu sezonun finali Eskişehir'de oynanacak ve kupa, burada sahibini bulacak. Ancak büyük finale çıkmadan önce, yarı finalist takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Bu kritik eşleşmelerden biri ise Konyaspor ile Galatasaray arasında olacak. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili detaylar…

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasının tarihi belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç, ATV veya ASpor üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ESKİŞEHİR'DE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri ve tarihi açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre, final mücadelesi 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ZTK YARI FİNAL MAÇI: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz