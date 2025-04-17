ZTK YARI FİNAL MAÇI: Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor! Bu sezonun finali Eskişehir'de oynanacak ve kupa, burada sahibini bulacak. Ancak büyük finale çıkmadan önce, yarı finalist takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Bu kritik eşleşmelerden biri ise Konyaspor ile Galatasaray arasında olacak. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili detaylar…
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasının tarihi belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu mücadele, 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ESKİŞEHİR'DE OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri ve tarihi açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre, final mücadelesi 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.