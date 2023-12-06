‘Zubiler’ çökertildi

İstanbul'da sahte plaka ve ev soygunuyla ilgili geçtiğimiz günlerde tutuklanan 5 hırsızlık çetesinin 4 üyesi daha tutuklandı. Özellikle Anadolu yakasındaki hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki iz sürdü. Kimlik ve çalışma yöntemleri belirlenen şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları, polisi "Zubi" şeklinde kodladıkları, hırsızlığa çıkacakları gün WhatsApp grubundan haberleştikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kullandıkları bazı otomobillere "Çakar lamba" takarak dolaştıkları tespit edildi.Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ara operasyonda 5 şüpheliyi yakalayan polis, ikinci dalga operasyonda 7 ilçede 13 adrese baskın düzenleyerek 2'si kadın 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 24 ev hırsızlığı, 15 ayrı sahte plaka basarak resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Hırsızlık çetesiyle ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Yunus Emre KAVAK/SABAH