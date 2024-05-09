Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden polis memuruna 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda 11 Aralık günü meydana gelen olayda Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada, polisten kaçan 4 gasp şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etmesiyle ölümüne neden olmuştu. Düzenlenen iddianamede polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. A.D.'nin "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Hakim karşısına çıkan Polis memuru 7 Haziran 2023'te tahliye edilmişti.

"VİCDANİ OLARAK ZOR DURUMDAYIM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan A.D., "Olay nedeniyle üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıdır. Tek amacım başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken başka bir kişinin zarar görmesini istemem düşünülemez" şeklinde konuştu.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Sanık son sözünde ise "Ön görülmemiş bir olaydır. Birisinin zarar göreceğini ön görememiştim" dedi. Mahkeme tutuksuz sanık Alper D.'nin "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezası verdi.