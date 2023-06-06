Zuhal Ebrar’ın ölümüne neden olan polise tahliye

İstanbul Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru A.D., tahliye edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yıldız'ın ailesi tahliye kararına tepki gösterdi. Ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın annesi müdahil Dilek Yıldız, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini ifade etti. Sanığın olaydan dolayı pişman olmadığını savunan Dilek Yıldız, kızının kasten ve bilerek vurulduğunu düşündüğünü kaydetti. Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman da sanık polis memurunun kıdemli ve deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Sanığın müteveffayı gördüğü açıktır. Buna rağmen ateş ediyor. Olası kast vardır" diye konuştu. İddianamede, sanık polis memuru A.D.'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.