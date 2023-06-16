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Giriş Tarihi: 16.6.2023 17:15 Son Güncelleme: 16.6.2023 18:50

Zuhal'in ölümüne neden olan polise tahliye kararına itiraz

Beyoğlu'nda "dur" ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Alper D'nin tahliye kararına ölen kızın ailesi itiraz etti.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Zuhal’in ölümüne neden olan polise tahliye kararına itiraz

Beyoğlu'nun Kaptanpaşa Mahallesi, Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kalmıştı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek, ölümüne neden olmuştu. Hakkında "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Alper D. geçtiğimiz hafta görülen duruşmada tahliye edilmişti.

AİLEDEN İTİRAZ

Yıldız Ailesi'nin avukatı Adnan Harman, davanın görüldüğü İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne önceki gün dilekçe vererek polis Alper D.'nin tahliye edilmesine itiraz etti. Polis memuru Alper D.'nin tabancasından çıkan ilk kurşunla genç kızın öldüğünün yer aldığı itiraz dilekçesinde, polisin Zuhal Ebrar Yıldız'ın gittiği yönü gördüğü, buna rağmen direk ve doğrudan atış yaptığı, olası kastla genç kızı öldürdüğü iddia edildi. Dilekçede tahliye kararının kaldırılması ve sanığın yeniden tutuklanması istendi.

Dosyada tüm delilleri toplanmamasına rağmen sanığın serbest bırakılması kararının yanlış olduğunun yer aldığı itiraz dilekçesini, ağır ceza mahkemesi incelecek.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ YARGILAMA YAPMALI

Dosyanın en önemli delili olan kamera görüntülerinin duruşmada izlenmesi kararından mahkemenin vazgeçtiğini belirten Yıldız Ailesi'nin avukatı Adnan Harman, "Bu karar doğru değildir. Kamera görüntülerinde her şey açık ve nettir. Olayda suçun olası kast ile işlendiği kanaatindeyiz. Bu nedenle dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerekir. Mahkeme dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderme talebimizi reddetti" dedi.

Adnan Harman bugüne kadar benzer suçlama ile açılan davaların tamamında yargılama ağır ceza mahkemesinde yapıldığını ileri sürerek, dosyada görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

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