Zula Evi’nde suçüstü yakalandı… Kömürlükten bir kilograma yakın zehir çıktı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve "Zula Evi" olarak adlandırılan bir apartman kömürlüğüne ve bir başka adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. İki adreste 820 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, sekiz gram Eroin maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 40 bin 490 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Y.M.G. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.