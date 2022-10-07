Zuladan 200 bin adet captagon çıktı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması esnasında öncü-artçı vaziyette seyir halinde bulunan iki otomobile şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunuldu. İhtarına uymayıp kaçan her iki otomobil yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçlarda narkotik köpeği 'Alex' ile yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış 200 bin adet captagon hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan İbrahim Direk, İsmail Direk, Mahmut Çalışkan ve Hanım Gezer gözaltına alındı. Hapların miktarı ve değeri bakımından bugüne kadar Konya'da yakalanan en yüksek rakam olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.