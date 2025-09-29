Züleyha’nın katili Özbekistan’da yakalandı

İstanbul Fatih'te 20 Eylül'de evinde boğazı kesilmiş ve karnından bıçaklanmış halde ölü bulunan 33 yaşındaki Züleyha E.'nin Özbekistanlı erkek arkadaşı A.R.S. tarafından öldürülüp 3 gün önce bırakıldığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri'nce Özbekistan'a kaçtığı belirlenen şüpheli, 27 Eylül günü Özbek polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Akmaljon Rustamovıch Shernazarov ilk sorgusunda "Uzun zamandır tanışıyoruz, beni kullanıyordu aramızda tartışma çıktı" diyerek cinayeti itiraf ettiği öne sürüldü. Şüphelinin üzerinde genç kadına ait cep telefonu da bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin genç kadını öldürdükten sonra 18 Eylül günü sabah erken saatlerde valiziyle yurtdışına çıkış yaptığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.