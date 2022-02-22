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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Zülfikâr kılıcıyla saldırmaya kalktı

Zülfikâr kılıcıyla saldırmaya kalktı
ZONGULDAK'TA iki taraf arasında çürük portakaldan çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı. Olayın görgü tanıkları ise çığlık atarak büyük bir şok yaşadı. Önceki gün Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi. Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi. Olayın bir anda büyümesi üzerine Erkan Cinbir ve arkadaşı iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi. Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaldı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı. Polisin gelmesiyle ayrılan taraflar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İHA

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Zülfikâr kılıcıyla saldırmaya kalktı
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