Zümrüt apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA'DA HAYATINI KAYBETTİ

Zaman içerisinde üniversiteyi bitiren ve Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim için gittiği Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü. Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirileceği öğrenildi.