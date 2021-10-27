Zümrüt apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti

2 Şubat 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çöktü. 92 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartılırken bir mucize yaşandı. Çökme sırasında annesi ve ağabeyini kaybeden Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarıldı.
ANTALYA'DA HAYATINI KAYBETTİ
Zaman içerisinde üniversiteyi bitiren ve Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim için gittiği Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü. Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirileceği öğrenildi.