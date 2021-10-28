Zümrüt faciasının mucize ismi balkondan düşerek can verdi

Konya
'da 2004'te çöken Zümrüt Apartma-nı'ndan 5.5 gün sonra çıkarılan Muhammet Saltuk Kalem (32), eğitim semineri için geldiği Antalya
'da balkondan düşerek hayatını kaybetti. Aksu
ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Vakfı Tesisleri'nde eğitim seminerine katılan zabit katibi Kalem'in, epilepsi krizi sonucu balkondan düştüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalem'in cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Kalem, 2004'te annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı enkazından 5.5 gün sonra çıkarılmıştı.