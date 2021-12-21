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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Zürafa Sokak kültür sanat merkezi oluyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Zürafa Sokak kültür sanat merkezi oluyor
Karaköy'deki Zürafa Sokak artık kültür-sanat merkezi olarak hizmet verecek. Pandemi nedeniyle iki yıldır kapalı olan genelevin harebeye dönen binaları arasında basın toplantısı düzenleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Bugün itibarıyla Zürafa, Alageyik ve Kadem sokak eski fonksiyonlarından bambaşka bir fonksiyonla kültür sanat merkezi noktası halinde hizmet edecekler. Buradaki fiziki dönüşümde teknik raporla tespit edilen sakat binaların yıkımıyla ilgili süreci de başlatacağız" dedi.

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Zürafa Sokak kültür sanat merkezi oluyor
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