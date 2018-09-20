Ersoy Dede

CHP’ye İstanbul Adayı Tavsiyemdir

Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için nabız yokladığını Ahmet Hakan'ın programında öğrendik. Aynı gün Gürsel Tekin de yakın çevresine 'ben de varım' mesajı vermişti.. Akif Hamzaçebi'nin de senelerdir sokak sokak İstanbul çalıştığı herkesçe biliniyor.. Anlayacağınız kurultayda kopmayan dananın kuyruğu bu defa İstanbul adaylığı sırasında kopacak gibi görünüyor.. Kimse birlik/beraberlik mesajlarıyla falan numara yapmasın.. Parti fokur fokur kaynıyor. Kılıçdaroğlu'nun son mesajı ise tüm bu tartışmalara tüy dikmiş durumda.. ".. kim kazanabilecekse onu aday yapacağız.." diyor Kılıçdaroğlu.. Kim ehliyetliyse, kim liyakat sahibiyse, kim İstanbul sevdalısıysa falan değil.. 'Kim kazanabilecekse'.. Kritere bak.. E iyi o zaman. Gösterin bir çatı aday, verin gazı gitsin.. Madem İstanbul'un iyi ya da kötü yönetilmesi değil meseleniz sadece, 'bir kale gibi' alınması/düşmesi.. Hiç kandırmayın insanları o zaman.. Gizli ortağınız HDP ile posta güvercininiz Saadet zaten hazır.. Meral Akşener de tek başına olmayacağını görünce belki fikir değiştirmiştir.. E geriye bir tek Abdullah Gül'ü ikna etmek kalıyor.. Onu da 'geniş mutabakat sağladık' derseniz halledersiniz gibi.. Madem İstanbul bu kadar önemli, en büyük kozunuzu sürün masaya.. Verin vazifeyi Che Temel'e, bir nabız yoklasın.. Bir cuma çıkışı anlarız ne olacağını.. Ama unutmayın, Gül'e gitmeden önce herkesin 'tam' mutabakat içinde olması şart. Hatta ikna edebiliyorsanız AK Parti'yi de ikna edin, karşısına aday çıkarmasın.. Alın bakalım İstanbul'u.. Geniş mutabakçılar sizi.



