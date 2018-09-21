Ersoy Dede

Yenilmiş de yenilmiş olacak

Muharrem İnce diyor ki; "İstanbul'a başkan olan, partinin de başına geçer, Cumhurbaşkanı da olur, önü açılır..".. Birinin artık bu beyefendiyi dev aynasının önünden alması lazım.

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Kılıçdaroğlu için ne diyordu Erdoğan'la karşılaştırırken?.. ".. çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş.." Doğru mu?.. Benden uyarması.. Benzer bir duruma şimdi kendi düşmek üzere.. 2 kongrede Kılıçdaroğlu'na bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a yenildi.. Şimdi yine kazanamayacağı bir yarışa soyunarak adını henüz bilmediğimiz İstanbul'un müstakbel belediye başkanına da yenilecek.. Yani "..yenilmiş de yenilmiş, çıkmış yine yenilmiş.." durumu.. Ya hu tarihte yenilebileceğin en büyük adama, Tayyip Erdoğan'a yenilmişsin.. Daha ne istiyorsun?.. Bak Ekmeleddin İhsanoğlu'na!.. Son seçimde Erdoğan'a verdi oyunu..

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Bu siyaset anlaşılmaz bir hırsı barındırıyor içinde. İstanbul Belediye Başkanı olacakmış.. O da olmazsa muhtarlığa kadar yolu var.. Bir baksanıza ABD'ye mesela.. Al Gore, anasının ak sütü kadar helal olan başkanlığa seçilemeyince, 'madem öyle ben de NY Belediye Başkanı olayım' dedi mi?.. Der mi?.. Kendini insanlığa faydalı işlere adadı. Orada da çok ciddi sonuçlar aldı. Bırak insanlar senin yok oluşunu izlemesinler.. Küllerinden doğuşunu görsünler. Son not.. İstanbul Belediye Başkanı olan, Cumhurbaşkanı da olur' diyor ya.. Valla ne Nurettin Sözen'den bir şey oldu ne Bedrettin Dalan'dan. O imrendiğin adam, Recep Tayyip Erdoğan arkadaş.. O İstanbul'a başkan olduğu için buralara gelmedi.. O zaten doğuştan liderdi, belediye başkanlığı kariyerinde bir dönem oldu sadece.. Sen kendini onunla bir tutma..